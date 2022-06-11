На пляжі в Одеській області підірвався чоловік: з'явилося віде [ Редагувати ]
В одному з сіл Одеської області під час купання в морі підірвався чоловік. Він загинув на місці.
Про це повідомляє поліція Одеської області.
Судячи з відео, підрив на міні стався в безпосередній близькості від берега. За даними поліції, сім'я з Донецької області хотіла відпочити на пляжі, але в морі в результаті підриву загинув 50-річний чоловік на очах дружини, сина і друга.
Останній дивом не постраждав, хоча теж пішов купатися.
На місці працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Встановлюються всі обставини.
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