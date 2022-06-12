З порту Маріуполя вирушило третє судно з краденим в Україні металобрухтом [ Редагувати ]
російські окупанти втретє відправили до Росії судно з украденим українським металобрухтом. Корабель відплив із порту окупованого Маріуполя у неділю, 12 червня.
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Поки путлерюгенс маше прапорами по місту, росія в порту святкує по справжньому. Черговою відправкою краденого металопрокату з порту. Втретє. Таке воно, день росії. День вбивці та мародера", - написав він, опублікувавши відео.
За словами Андрющенка, саме зараз окупанти розвернули російський прапор в центрі Маріуполя. Таким чином вони святкують день незалежності рф. Хоча маріупольців на цьому "святі" немає.
"Без маріупольців, яким це "свято на костях" геть незрозуміле. Всі бачать справжнє обличчя росії в Маріуполі. Руйнування. Вбивство. Мародерство", - додав радник мера.
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