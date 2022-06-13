На Чернігівщині зафіксовано "прильоти" 3 ракет [ Редагувати ]
Фото: bestravel.info
У понеділок, 13 червня, ворог наніс ракетний удар по Прилуках на Чернігівщині. Зафіксовано "прильоти" 3 ракет.
Інформація щодо руйнувань уточнюється.
Просимо не вказувати місця "прильотів".
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