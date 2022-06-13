"Імпровізація - проти війни!" Під таким гаслом київські комедіанти вирішили проводити благодійні вечори гумору. Кошти за вхід із глядачів вони не беруть, але пропонують долучитися до збору коштів на потреби військових і волонтерських організацій.

Який він, гумор в умовах воєнного часу? Та чи здатен об'єднати українців у протистоянні ворогу? Анатолій Журавльов побував на виступі імпровізаторів.

Цей вигук відкриває глядачам двері у світ імпровізованої комедії. Іноді - абсурдної. Іноді - комедії соціальної. Чи патріотичної.

С Полтавы я. - С Полтавы? - Полтавчанин я. - Полтавчанин… Галушки мабуть дуже любиш? - Більше на паляницю. - Як-як-як ти сказав? - Поля… Полянитса. - Еще раз, будь ласка. Можно сюда в диктофон. - Польянитса. - Ох-хо-хо. Полтавчанин! Ха-ха

Але завжди - комедії унікальної. Адже публіка може впливати на повороти сюжетів просто під час шоу. Іноді - одним єдиним словом!

Популярні й у довоєнний час імпровізаційні виступи - в умовах повномасштабної війни стали об'єднувати людей не лише бажанням весело провести час.

Богдан Купер, актор шоу імпровізації:

Вони приходять і розуміють, що вони можуть і посміятися, отримати заряд енергії якоїсь позитивної, яка зараз дуже важлива, і при цьому всьому вони можуть допомогти хлопцям, які зараз на передовій.

Актори виступають безкоштовно. Але кожен відвідувач може зробити свій грошовий внесок. Усі зібрані кошти підуть на потреби української армії та волонтерів.

Дмитро Оніщенко, актор шоу імпровізації:

Сьогодні ми передаємо на покупку пікапу для одної із бригад, які зараз на передовій. Зараз насправді дуже багато, хто потребує, і серед волонтерського руху, багато хто потребує допомоги.

Катерина Щепеліна, глядачка:

Це дуже круто, що існує така можливість, дякуя колективу Грай та іншим імпровізаційним колективам, і всім комікам, які зараз організовують дуже велику кількість таких заходів. Це дуже потрібно на даний час робити такі добрі справи.

Досягти спільної мети організаторам шоу цього разу допомагав спеціальний гість вечора - український актор Арам Арзуманян.

Арам Арзуманян, актор:

Давно я не пробував імпровізувати і з часом війни, як вона почалася, щось якось переклинило мене. Я боявся, що я потерял дар смешить. Але сьогодні я його обрьол і ще краще почав жартувати. Зараз Україна так об'єдналась, вся країна, в кожній сфері так кожен об'єднався, як напевно ніколи ні в якої країни такого не було.

Імпровізатори планують і надалі щотижня проводити благодійні вечори. На виступи обіцяють запрошувати відомих гостей.