Два з трьох мостів, які з'єднували Сєвєродонецьк із Лисичанськом російські війська знищили, останній цілеспрямовано обстрілюють. Під обстрілами - сєвєродонецьке об'єднання "Азот" - там від влучання ракети догорають ємності із залишками мазуту. Знищений завод "Склопластик", житлові масиви зруйновані на 95%, критична інфраструктура перестала існувати ще місяць тому. У місті немає світла, газу, води та зв'язку.

Так виглядає прихід "русского мира" у Сєвєродонецьк. Така ж ситуація в Лисичанську. Його рівняють із землею. Важка ситуація і в Бахмуті. Євген Соломін збирав новини зі східного фронту.

Цей бій у промзоні Сєвєродонецька ледь не завершився напівоточенням. Проте наші бійці вирвалися.

Чи не кожна вулиця в Сєвєродонецьку нині перетворилася на укріпмайданчик, а місто вже четвертий місяць нагадує фортецю, яку ворог штурмує, але взяти не здатен.

Ситуація у Сєвєродонецьку вкрай важка. рашисти вночі зруйнували другий із трьох мостів, що вів до обласного центру. Лишився один - його російські окупанти обстрілюють з артилерії, щоб відрізати Сєвєродонецьк від Лисичанська. Зберігається і наступ московитів в напрямку траси Лисичанськ-Бахмут.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:

Що відчувають наші захисники, які знаходяться на "нулі" - там взагалі просто пекло. Більшої мотивації, ніж захищати своїх близьких, родини, свою землю, свою Україну - немає! А мотивація русні зрозуміла - просто знищення всіх українців тотально.

Українські воїни за кілька днів провели кілька вдалих операцій. У Кадіївці знищили базу підготовки "вагнерівців", відправили в пекло окупантів з наради в Палаці культури хіміків в Сєвєродонецьку та знищили керівний склад чеченської бригади в Рубіжному.

Тривають бойові дії у районі Тошківки. Під обстрілами наші позиції у районі Комишувахи, Гірського, Миколаївки, Білогорівки. Українські воїни відбили наступ у Врубівці.

Лисичанськ - ще одна гаряча точка Донбасу. Місто під контролем української армії. Росіяни закидають його ракетами та намагаються знайти шпарини в обороні, щоб протиснутися важкою технікою. Проте - непомітно це зробити нереально, тому наші їх просто знищують.

Рашисти Лисичанськ нищать з великого калібру. Тож кількість загиблих мирних громадян постійно зростає.

Позивний "Магнат", військовослужбовець ЗСУ:

Лисичанськ - це буде остання фортеця на Луганському напрямку. Із-за неможливості взяти її, ворог буде рівняти з землею. Тому прохання до всіх цивільних евакуюватися з міста чим скоріше і не заважати військовим, як би це не звучало егоїстично, але ворог буде мати перевагу і на це тиснути. Тому треба, аби місто було вільним і дати можливість військовим тримати оборону стільки, скільки треба для нашого контрнаступу.

З Лисичанська та навколишніх сіл в'їзд-виїзд є, гуманітарні та евакуаційні маршрути працюють.

Евакуюють людей волонтери, військові, рятувальники та поліція. Переважно виїжджають ті, хто трималися за розбиті обійстя та сподівалися, що ракета їх омине, але й вони вже не витримують російських бомб.

Вугледар на Донеччині вкотре обстріляла російська армія. Тут неушкоджених будинків стає все менше. Знайти вцілілі школи чи дитячі садки так само на лінії фронту непросто.

Над Авдіївкою після обстрілів піднялась ось така грибоподібна хмара. Але це точно не від потрапляння в ємності коксохімзаводу.

Окупанти гатять по всій лінії фронту на Донеччині. Використовують літаки.. та всю свою зброю та техніку, щоб убивати українців та нищити їхні житла.

По Новоукраїнці та Богоявленому орки випустили касетні снаряди.

Ця жінка у руїнах власної оселі намагається хоч щось врятувати. Знаходить небагато речей.

У Світлодарську окупанти обстріляли Вугледарську ТЕС. На території виникла пожежа, пошкоджено адміністративний корпус. За добу росіяни завдали майже два десятка ударів по Донеччині. За відсутності бойових дій, поліція виїжджає на місце і документує ворожі обстріли та загибелі чи травмування мирних громадян. Проте навіть на війні є місце для позитиву. До бійців батальйону "Сонечко" з-під обстрілів прийшов …їжак. Тепер він стає бойовим.

Найближчі кілька днів будуть важливими для українського Донбасу. Окупанти хочуть вийти на адмінкордони обох областей, або хоча б Луганської і відзвітувати про якісь здобутки. Наші ж бійці ці плани ламатимуть.