У Миколаївській області стався повітряний бій Мі-8 з винищувачами окупантів [ Редагувати ]
У районі Снигиревки Миколаївської області 13 травня стався повітряний бій пари українських вертольотів Мі-8 і російського винищувача Су-35. Про це повідомляє пресслужба ОК "Південь".
Пілотом літака була випущена рекета "повітря-повітря" по українським машинам. Але досвідченим пілотам вертольотів українських ВПС вдалося ухилитися. Противник, економлячи ракети, ретирувався.
Того ж дня з повітря противник здійснив вертольоти атаки парами Мі-8 по позиціях ЗСУ в Миколаївській і Херсонській областях.
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