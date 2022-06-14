ЗСУ на південному напрямку знищили два безпілотники, також зі стрілецької зброї збитий звичайний квадрокоптер, яким армія росії виконувала авіарозвідку. Про це повідомляє пресслужба ОК "Південь".

Крім того, при виконанні вогневих завдань, у тому числі і ракетно-артилерійськими підрозділами української армії, окупантам завдано збитків у кількості 28 солдатів і 10 одиниць техніки, серед яких гаубиця "Мста-Б", командно-штабна машина, п'ять одиниць броньованої та іншої автомобільної техніки.