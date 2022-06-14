Україна повернула ще 64 загиблих захисників "Азовсталі" (фото) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У Запорізькій області сьогодні відбувся черговий обмін тілами загиблих військовослужбовців. Україна повернула 64 загиблих захисників "Азовсталі".
Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
За інформації відомства, відповідної домовленості було досягнуто в результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олега Котенка.
Операція проводилась за співпраці Мінреінтеграції, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України.
Наразі процес повернення тіл загиблих українських армійців триває та відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.
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