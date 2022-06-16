Візит Макрона, Шольца та Драгі до Києва: як відреагували у росії [ Редагувати ]
Візит лідерів Німеччини, Франції та Італії Олафа Шольца, Еммануеля Макрона та Маріо Драгі не має жодної користі. Це не наближає Україну до миру. Про це повідомляється у Twitter заступника голови ради безпеки росії дмитра медведєва.
Ось люблять європейські поціновувачі жаб, лівера та макаронів відвідувати Київ. Користі - нуль. Знову пообіцяли вступ до ЄС, гаубиці старі, грюкнули горілки та потягом, як сто років тому - додому. І все гаразд. Тільки до миру це Україну ніяк не наближає. А годинник цокає…
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