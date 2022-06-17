"Голден Стейт" став чемпіоном НБА [ Редагувати ]
"Голден Стейт" виграли фінальну серію у "Бостона" з рахунком 4:2. Вирішальну перемогу було здобуто минулої ночі на майданчику "кельтів" 103:90.
"Голден Стейт" вшосте в історії стали чемпіоном НБА. Примітно, що за час виступу трійки Каррі-Томпсон-Грін "воїни" взяли титул вчетверте (2015, 2017, 2018 та 2022).
Бостон - Голден Стейт - 90:103 (22:27, 17:27, 27:22, 24:27)
- "Бостон": Браун (34 + 7 підбирань + 5 втрат), Хорфорд (19 + 14 підбирань), Тейтум (13 + 7 передач + 5 втрат), Р. Вільямс (10 + 7 підбирань + 5 блок-шотів), Смарт (9 + 9 передач) - старт; Г. Вільямс (3), Вайт (2), Несміт (0), Морган (0), Корнет (0), Стаускас (0), Прітчард (0), Хаузер (0).
- "Голден Стейт": Каррі (34 + 7 підбирань + 7 передач), Віггінс (18), Томпсон (12), Грін (12 + 12 підбирань + 8 передач + 5 втрат), Портер (6) – старт; Пул (15), Пейтон II (6), Ігудала (0), Луні (0 + 7 підбирань).
Рахунок у серії: 4-2
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