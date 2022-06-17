Найзапекліші бої точаться цими днями на Донбасі. Ворог не припиняє спроб узяти Сєвєродонецьк та Лисичанськ, але успіху не має. Щодня ці міста та ще десятки інших окупанти нищать прицільним вогнем по будинках мирних жителів та цивільній інфраструктурі, використовуючи артилерію та некеровані ракети.

Руйнування, до яких призводить використання ворогом неточної зброї, на власні очі бачив наш воєнкор Руслан Смєщук. Його ексклюзивний матеріал - далі.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Попри і так щільні обстріли цивільної інфраструктури і мирних вулиць, останнім часом росіяни збільшили кількість бомбардувань. Оце ракета системи залпового вогню, це зброя - не точна! І ось вона вдарила прямо посеред вулиці.

Павло Дяченко, представник Бахмутського відділу МВС:

Били касетними снарядами, постраждав приватний сектор, двоповерхові будинки. За попередньої інформації ми маємо те, що загинув чоловік, який знаходився в себе на подвір'ї, та ще три цивільні особи отримали тілесні ушкодження різного ступеня.

Ракети накрили декілька вулиць. Тут під вогонь потрапило одразу декілька будинків. Наталя в момент удару була на вулиці. Вона одна із поранених - осколок і досі в її нозі, бригада швидкої не ризикнула на місці його діставати.

Наталя, жителька Костянтинівки:

На костре воду грела там, а потом шум, а собака она реагирует. Я говорю - Бакс ты куда? И я за угол кухни спряталась, стекла полетели. А потом вот это, кровища. Я оглохла, на одно ухо, и в контузии.

Першу допомогу надавала її невістка. Вона живе поряд - в її будинок також прилетіло.

Еліна, жителька Костянтинівки:

Слышу взрыв, я схватила ребенка и побежала - у нас глухая комната есть. Сели сидим. Потом еще взрыв, слышу стекла посыпались. Потом слышу кто-то кричит - я в крови, помоги. Я кричу я с ребенком, не выйду - ползи сюда. Она заползла, свекровь. Кровь, нога, я штору сорвала, завязала. Скорую вызываю. Еще один хлопок.

Я за двором был, на заднем дворе…и прилетело. Как говорят свою не услышишь - бабахнуло и все. С табуретки упал. Я там ремонтировал…и упал с табуретки…хорошо что живой.

Покровськ, мабуть, найтиловіший населений пункт із великих міст Донеччини. Сюди росіяни вгатили крилатою ракетою. У що цілили - незрозуміло, але майже два десятки будинків зруйнували. Дві людини зазнали поранень. При такій силі вибуху, дивом обійшлося без загиблих.

Мы сидели кушали и такой удар - открываются двери и вылетают окна. Все окна повылетали. Малая сильно плакала - я до сих пор вся трушусь.

Олександр та Аля, із дітьми щойно повернулися з евакуації - із Чернівецької області. Але після вибуху зібрали речі, і завтра знову на Західну Україну.

Людей жалко - без домов остались. Мы только приехали, проведать. Нам говорили - осторожнее - мы не - домой, домой. И вот приехали. Нужно опять уезжать. …да завтра опять поедем.

Але найважча, в рази гірша ситуація містах та селах, які безпосередньо розташовані на лінії зіткнення. Авдіївка, розбиті знелюднілі вулиці. Ті, хто залишився - живуть в підвалах. Більшість - навіть виходити з них бояться.

Я не выхожу, я боюсь… люди иногда выходят, в основном мужчины. Я боюсь - я не выхожу. Бабушка старенькая, отец с инсультом - они ни в какую уезжать не хотят. А как уехать? Бросить?

Тут навіть діти знають - скільки їхніх сусідів, знайомих та просто інших містян загинули.

115, не 116 убили, и там еще один.

Їжу, ліки, воду, паливо - привозить і місцева адміністрація і волонтери. Олексій - з Авдіївки, зараз один із тих добровольців, які небезпечними дорогами під обстрілами привозять усе необхідне. Каже - тут - просто інша реальність.

Олексій, волонтер:

Три месяца пробыть здесь… Если бы я не вырывался в соседний город, понятно что это не отдых - ты выезжаешь купить лекарств, еды газ - но все же переключаешься. А люди которые здесь - они не переключаются… Это очень сложно. То есть если человек сейчас вырвется после этого всего в большой город - я даже не представляю его состояния.

Крім допомоги волонтери щодня переконують людей евакуюватися. Зараз в Авдіївці залишаються близько трьох тисяч людей. До 24 лютого - було вдесятеро більше. Зруйновано - сім тисяч будинків. Крім того, майже щодня прилітає по Бахмуту та Соледару. Періодично по Краматорську, Слов'янську та Дружківці.