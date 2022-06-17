В Україні ситуація в енергетиці ще складніша. На це декілька причин: по-перше - ресурси. Їх замало і ми залежимо від імпорту. По-друге - інфраструктура.

Там, куди змогли дотягнутися, росіяни фактично зруйнували усе: електропідстанції, водогони, газопостачальні мережі. Їх, до речі, зараз активно відновлюють: замінюють пошкоджені лічильники та встановлюють нові газорозподільчі системи. Більше про "комунальну реновацію" - у наступному матеріалі.

Ці кадри ми відзняли ще у квітні. Тоді робота з відновлення газових мереж тільки починалася!

Минуло понад два місяці, а роботи... тривають! І справа не в повільних темпах, а в масштабах руйнувань! Бо від газу росіяни "асвабаділі" тисячі будинків.

О, бачите, як у нас гарно газ горить.

І помешкання пані Тетяни - серед таких. Ось так просто приготувати їжу ще декілька місяців тому для жінки було неможливо. В багатоквартирний будинок - прилетів снаряд.

Тетяна Францева, жителька Ірпеня:

Влучили... ото де на третьому поверсі, там жінка ще згоріла. І ось тут два, з цієї сторони. Страшно, конєшно було. В два часа ночі як грохнуло. Я вийшла туди, на поріг і горіло це все. Виходила в коридор і плакала, і на колінах повзала. Почті два місяці без хліба, без газу, без світла, без води. Ось так виживали.

Після деокупації перше за що беруться - відновлення критичної інфраструктури. І газопостачання серед таких. Роботи тривали, каже пані Тетяна, декілька діб без перерв.

Тетяна Францева, жителька Ірпеня:

Робили день і ніч. До пізна. От так зраночку і допізна. І дуже вдячна нашій газовій системі. Все, ми ожили! Газ підключили нам, вода трошечки появляться стала. Світло теж нам зробили.

Руслан Писанко, т.в.о. Голови Правління Пат "Київоблгаз":

Відновлено газопостачання до 150 тисяч наших споживачів. Замінюємо зруйноване газорозподільне обладнання рашистами на нове. На даний час вже замінено 6 ШГРП, 11 ШГРП отримано та буде замінено.

Це пан Руслан про ось такі шафові газорегуляторні пункти. Їх зараз масово встановлюють замість зруйнованих вузлів по всій території країни.

Руслан Писанко, т.в.о. Голови Правління Пат "Київоблгаз":

Власне виробництво якісного європейського обладнання допомагає його оперативній заміні, особливо в умовах війни.

Ці шафи якраз відправляють "на заміну" старому обладнанню. Виробляти їх почали три роки тому. У Львові. Зараз подібне устаткування виробляють ще й у Дніпрі та Вінниці.

Олександр Волович, керівник проєкту RGC Production:

Вироблено понад три тисячі шафо-газорозподільних пунктів, понад 10 тисяч пунктів обліку газу, понад 30 тисяч мембранних пунктів обліку газу.

Це дозволило створити понад тисячу робочих місць. Це суттєво покращило й енергетичний і промисловий сектори України.

Новими шафовими газорегуляторними пунктами планували поступово замінити старі вузли. Проєкт був розрахований на декілька років, втім війна внесла свої корективи. Подібні пункти тепер треба встановлювати терміново, бо на деокупованих територіях газопостачальна система просто зруйнована.

Олександр Волович, керівник проєкту RGC Production:

Не зважаючи на війну в Україні, всі виробництва "РГК Продакшн" і всі проєкти регіональної газової компанії працюють на повну потужність. Це, в свою чергу, суттєво підтримує і ЗСУ, і газовий, і економічний фронт України.

За останній місяць вироблено майже сотня подібних пунктів. Усі - поїхали на деокуповані території. Аби подібних споживачів, як пані Тетяна з Ірпеня, стало більше.