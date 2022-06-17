Україна оскаржуватиме рішення про проведення "Євробачення-2023" у Великій Британії [ Редагувати ]
Україна оскаржуватиме рішення про проведення "Євробачення-2023" у Великій Британії. Про це заявив міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко.
"Ми чесно виграли Євробачення - 2022 та виконали наразі всі умови в зазначені терміни щодо процесу погодження його проведення в Україні - надали відповіді та гарантії по безпекових нормах та можливі місця проведення конкурсу", - наголосив він.
по темі
Україна вже розпочала підготовку до пісенного конкурсу "Євробачення-2023"
Європейська мовна спілка вирішила, що пісенний конкурс "Євробачення" у 2023 році відбудеться не в Україні.
Британія ввела додаткові санкції проти росії
Джонсон у розмові із Зеленським висловив сподівання, що найближчими днями вдасться досягти прогресу в питанні деблокування експорту українського зерна
Британія може поставити системи залпового вогню Україні вже найближчим часом