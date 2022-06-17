Одеська опера відчинить двері для відвідувачів [ Редагувати ]
І вперше від початку повномасштабного вторгнення - одеська опера - відчинить двері для відвідувачів. Квитки вже у касі. І на випадок повітряної тривоги - вистави не припинятимуть. Сцену облаштували у підземних сховищах театру. І головне, репертуар сформований на два місяці вперед.
З Одеської опери повернулись наші кореспонденти.
Оголошено повітряну тривогу. Просимо прослідувати до укриття.
Одеська опера готується зустріти перших за час війни глядачів. Головна умова, за якої театру дозволили відновити роботу - безпека. Тож, білетери тренуються, як за сигналом тривоги поведуть глядачів у сховище.
Присаживайтесь пожалуйста.
Одеській опері пощастило. Архітектори спланували в будівлі багато підземних поверхів, тому сховище було де обладнати.
Павло Горбешко, провідний інженер Одеського національного академічного театру опери та балету:
Ці приміщення. В яких ми знаходимося, це і є вентиляція. Тут три поверхи вентиляційних шахт під театром.
Під час тривоги до шахт спускатимуться люди.
Павло Горбешко, провідний інженер Одеського національного академічного театру опери та балету:
У нас два німецькі величезні кондиціонери, кожний розміром з вагон залізничний. І якщо їх увімкнути на повну, то людей менше 80 кілограмів буде здувати. Як перінки. Тому вони будуть вимкнені. Буде такий легенький бріз.
Театр, про всяк випадок, підготував дві зали, в яких можуть перебувати одночасно до півтисячі людей. Працівники ретельно вивчають приміщення.
Тетяна Зеленчук, білетер Одеського національного академічного театру опери та балету:
Мы должны сами видеть и знать, куда мы поведем людей. Все нормально. Главное, чтобы не было паники. И самое главное - самим не паниковать и людям передавать спокойствие.
У сховищі зробили запаси води, медикаментів, продумали три запасні виходи.
В случае, если вам необходим фонарь - достаете, он - на аккумуляторе. Необходимы лекарства - достаете, необходима вода дополнительно - тоже здесь все находится.
Звісно, кожен працівник театру сподівається, що не доведеться проводити глядачам вимушену екскурсію підземними поверхами. Хоча робота Одеської опери під час війни не припинялася: репетирували, виступали онлайн та на інших майданчиках. Але колектив скучив за рідною сценою.
Надія Бабіч, директорка Одеського національного академічного театру опери та балету:
Ви не уявляєте, як ми чекали цього дня. Це дуже важливо для артистів працювати з живими людьми, фізично присутніми. Бачити очі людей, відчувати їх енергію.
Олександр Стрюк, соліст Одеського національного академічного театру опери та балету:
Таке враження, що повернулися емоції, які можна було відчути тільки зовсім молодій людині, яка вперше співала в концерті, чи вперше якійсь конкурс. І хвилюєшся, і щасливий.
На сцені та поза нею тривають останні репетиції.
Хто вбив його. Це ви? Ох, тату-тату, яка печаль.
Театр відкриється для глядачів гала-концертами та однією з найвідоміших українських опер "Запорожець за Дунаєм". Репертуар сформували на наступні два місяці. Вистави обирали з урахуванням комендантської години. На кожну - замість півтори тисячі продаватимуть близько трьохсот квитків, щоб спростити евакуацію.
В'ячеслав Чернухо-Воліч, головний диригент Одеського національного академічного театру опери та балету:
Чрезвычайно важно то, что мы открываемся. Конечно, нужно сказать огромное спасибо людям, которые защищают, им. Потому что только благодаря этим людям мы можем вернуться к своему главному делу: дарить радость.
І, на знак подяки, вхід на всі спектаклі Одеської опери для наших захисників буде безкоштовним.
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