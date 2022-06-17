Президент росії володимир путін може погодитися на переговори з українським лідером Володимиром Зеленським, коли буде змушений обирати між відмовою від захопленого півдня або Донбасу.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба для Foreign Affairs.

За його словами, на півдні українська армія вже проводить контратаки, а для прориву оборони противника буде застосовуватися передове озброєння.

"Ми будемо прагнути поставити росіян на межу необхідності покинути Херсон - місто, яке є ключем до стратегічної стабільності України. Якщо ми будемо просуватися і на півдні, і на сході, ми можемо змусити Путіна обирати між відмовою від південних міст, включаючи Херсон і Мелітополь, і відмовою від нещодавно окупованих територій на Донбасі, щоб він міг утримувати південь", - зазначив Кулеба.

Він вважає, що тоді російський президент почне більш серйозно ставитися до переговорів про припинення вогню.

"Нашою метою як і раніше буде виведення російських військ з України... Зрештою, Путін вивів російські війська з районів навколо Києва, зіткнувшись з достатньою кількістю провалів. Якщо наші збройні сили стануть сильнішими і успішнішими, у нього будуть вагомі причини зробити це знову", - підкреслив міністр.

Кулеба також упевнений, що путіну легше подати відступ як "акт доброї волі" перед подальшими переговорами.

"Путін міг би навіть заявити, що "спецоперація" успішно досягла своїх цілей з демілітаризації та денацифікації України, що б це для нього не означало... Пропаганда також може допомогти Путіну подати виведення військ як знак гуманного поводження з російськими солдатами і як мудрий крок до миру загалом", - додав Кулеба.

В іншому випадку, якщо путін залишиться непохитним, Україна може просунутися далі в Луганській і Донецькій області до тих пір, поки він не буде вести переговори або поки українська армія не досягне державного кордону.