Президент Казахстану в присутності путіна назвав "ДНР" І "ЛНР" квазідержавами, які не варто визнавати [ Редагувати ]
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, виступаючи на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, в присутності володимира путіна назвав "ДНР" і ЛНР" квазідержавними територіями. За словами Токаєва, Казахстан не визнає їхньої незалежності.
Подсчитано, что если право наций на самоопределение в реальности будет реализовано, то вместо 193 государств, входящих в состав ООН, на земле возникнет более 500 или 600 государств, конечно же, это будет хаос. По этой причине не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк.
Таким чином Токаєв відповів пропагандистці Маргариті Симоньян, яка попросила його висловити думку про "військову операцію" в Україні.
Нагадаємо, що володимир путін пояснив збройне вторгнення росії в Україну через небажання Заходу домовлятися про гарантії безпеки для Москви.
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