путін назвав причину війни проти України [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Війна росії проти України почалася у зв'язку з небажанням Заходу домовлятися про гарантії безпеки для москви.
Про це повідомляє президент росії володимира путіна на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.
За його словами, сьогодні нібито ламаються і дають збої міжнародні інститути і гарантії безпеки.
"Захід принципово відмовився виконувати раніше взяті на себе зобов'язання. Досягти з ним будь-яких нових домовленостей виявилося просто неможливим. У ситуації, що склалася на тлі зростаючих для нас ризиків і загроз рішення Росії про проведення спеціальної воєнної операції було вимушеним, важким, безумовно, але вимушеним і необхідним. Це рішення суверенної країни, у якої є безумовне право, засноване, до речі кажучи, на Статуті ООН, відстоювати свою безпеку", - заявив Путін.
Він також зазначив, що "всі завдання спецоперації будуть вирішені завдяки героїзму" російських військових.
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