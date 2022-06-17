Сили ППО збили ворожу ракету над Запоріжжям. Жертв і руйнувань немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом, на Запоріжжі - через атаки ворога повністю зруйновано або частково пошкоджено з півтори тисячі приватних будинків. Люди місяцями сидять без води, газу та світла.

Як у громадах намагаються відновити комунікації та побиті будинки - дивіться далі.

Пані Олена показує свій розбитий будинок. Каже, - руйнування не такі страшні, комунальники відновили дах. А от у її доньки, яка живе по сусідству, - все значно гірше. Дах поки що накрили тільки плівкою. Також в обох будівлях закрили вибиті вікна.

Олена, жителька Запоріжжя:

Забили окна, здесь очень много окон я не знаю, как будут восстанавливать, дверей нет, двери повыносило взрывной волной, ничего такого нет. Восстановили, нам пришли сразу, воду свет, газ забили, потмоу что все порушено.

Олена чекає на експертну комісію, що має оглянути пошкоджені будинки й скласти акт - зараз у Запоріжжі фахівці саме фіксують руйнування та відновлюють помешкання, пошкоджені російськими ракетами. У чомусь допомагає місто, а щось люди ремонтують самі.

Триває відновлення і в області. Ось до одного з сіл везуть дизельні генератори - вони вкрай потрібні. Адже у громаді від початку березня немає світла! Дістатися до пошкодженої під час боїв ділянки електромережі ремонтники досі не можуть.

Віктор Тютюнник, голова територіальної громади:

Зараз цей генератор, який ми будемо ставити у кожному населеному пункті, ми думаємо, саме перше - це водопостачання. Якщо ми запустимо генератори, то центральне водопостачання буде. Його не потрібно буде цю воду возить.

Загалом громада отримала сім дизельних генераторів. Таке обладнання дасть змогу вирішити проблему з водою та світлом, а ще - під'єднатися до інтернету, зазначають в обласній військовій адміністрації.

Олександр Старух, голова Запорізької обласної військової адміністрації:

Потужні, вони від 33 до 60 кВт. Наразі розрахунок зроблять для того, щоб були забезпечені потреби в електриці, а значить функціонували ті установи, заклади на території цього населеного пункту і населених пунктів громади, які дадуть людям можливість, хоча б мати мінімальні умови для життя.

Жителі села кажуть - звуки ворожих обстрілів тут не стихають. Від рашистських атак страждають і сусідні населені пункти. Нині в області пошкоджено майже півтори тисячі будинків. Люди латають побиті хати. Допомагають їм волонтери - вже передали будівельні матеріали п'ятьом громадам Пологівського та Запорізького районів.

Степан, інженер міжнародного комітету Червоного Хреста України:

Ми привезли брус, дошку, листи ОСБ, брезент, який можна використовувати для накриття даху, закриття, також ми привезли плівку, яку можна використати для часткового ремонту вікон на певний час.

Фіксувати пошкодження тепер українцям стане простіше. В уряді спростили процедуру. А незабаром скласти акт про руйнування та надати заяву на отримання компенсації - можна буде у застосунку "Дія".

Наталія Козловська, заступниця міністра розвитку громад та територій України:

Всіх закликаю, хто може відновлювати свої домівки, робити це. Попередньо зафіксувати факт руйнувань. І ми спростили цю процедуру, це будуть органи місцевого самоврядування. У форматі складання акту. Зараз він складатиметься у паперовій формі. А коли наші колеги з Мінцифри доопрацюють застосунок "Дія", то такий акт складатиметься в електронній формі в любому смартфоні. Працівникам органів місцевого самоврядування необхідно зафіксувати, що зруйновано по цій оптимальній процедурі, а в подальшому очікувати компенсації, коли це стане можливо.

В обласній військовій адміністрації закликають людей фіксувати всі руйнування, яких завдали росіяни. І звертатися з заявами до правоохоронців. Аби потім була можливість притягнути країну-агресора до відповідальності за всі скоєні злочини.