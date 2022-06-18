Втрати росії: Генштаб ЗСУ опублікував останні дані [ Редагувати ]
За минулу добу ЗСУ знищили корабель та літак російських військ. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Генерального штабу ЗСУ.
Також було ліквідовано близько 200 окупантів.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.06 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 33350 (+200) осіб ліквідовано,
- танків - 1465 (+9) од,
- бойових броньованих машин - 3573 (+10) од,
- артилерійських систем - 739 (+5) од,
- РСЗВ - 233 (+0) од,
- засоби ППО - 98 (+1) од,
- літаків - 216 (+1) од,
- гелікоптерів - 180 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 594 (+1),
- крилаті ракети - 129 (+0),
- кораблі /катери - 14 (+1) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2513 (+17) од,
- спеціальна техніка - 55 (+0).
За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Криворізькому напрямку.
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