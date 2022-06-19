Коли закінчиться війна в Україні: в НАТО дали прогноз [ Редагувати ]
Війна росії проти України може розтягнутися на роки. Про це заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг в інтерв'ю Bild.
Не дивлячись на це, ми не можемо ослаблювати свою підтримку Києву.
Ми маємо бути готові до того, що вона (війна - ред.) може тривати роками. Ми не повинні послаблювати підтримку України, навіть якщо витрати високі - не лише на військову допомогу, а й через зростаючі ціни на енергоносії та продовольство. Водночас, це не йде ні в яке порівняння з тією ціною, яку доводиться платити українцям, які щодня віддають безліч життів. І якщо путін зробить із цієї війни висновок, що він може просто продовжувати, як після війни в Грузії у 2008 році та анексії Криму у 2014 році, то ми заплатимо набагато вищу ціну.
Він також заявив, що в разі отримання Києвом сучаснішої зброї зростає ймовірність того, що "Україна зможе знову витіснити путінські війська з Донбасу".
НАТО продовжуватиме підтримувати Україну в її самообороні, проте не стане стороною конфлікту. Ми допомагаємо Києву, але не посилатимемо своїх солдатів в Україну.
Він також додав, що НАТО посилило оборону, довівши число військових під командуванням НАТО до 40 000.
Ми забезпечуємо безпеку території Альянсу на суші, на морі та в повітрі. Це - чіткий сигнал Москві, щоб вона не мала непорозуміння щодо нашої готовності до оборони.
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