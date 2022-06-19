Російський автопром - у піке. І цього факту не приховують вже навіть у Кремлі. За травень із конвейєрів на заводах РФ випустили уп'ятеро менше автівок, ніж торік. А все тому, що залежні від іноземних деталей.

Втім, росіяни, щоб не визнавати своїх поразок, у звичний для них спосіб, намагаються викрутитися. Наприклад, вирішили випускати нову Ладу Гранта без подушок безпеки. Вікторія Парфенюк продовжить тему.

Не їде ані путін, ані російський автопром. Чи, не вперше, від початку повномасштабної війни, верхівка кремля озвучила правду - автогалузь РФ на межі краху. І здавалося б, причина очевидна - вторгнення російської армії в Україну. Та у кремля є своя версія, у всьому винні ….

Володимир Путін - президент РФ:

Партнеры российских автозаводов, несмотря на свои долгосрочные обязательства, либо приостановили поставки, либо объявили об уходе с нашего рынка. Очевидно, что этот демарш отразится на объемах выпуска продукции, причем заметно.

А важко не помітити, коли наразі з 20 російських автозаводів випускають продукцію тільки АвтоВАЗ, УАЗ та китайський Хавейл. Та й ті вітчизяні виробники періодично зупиняють підприємства, бо не мають комплектуючих.

Володимир Путін - президент РФ:

По сравнению с показателями годом ранее, в марте текущего года выпуск отечественного автопрома оказался в три раза ниже, а в апреле - в 5 раз ниже.

Окрім нарощення виробництва, важливо ще й зберегти спеціалістів, каже путін. На заводі "Автотор", що в Калінінграді придумали як це можна зробити. Раніше на підприємстві працівники збирали автомобілі Kia і Hyundai, однак тепер будуть - полуницю, лохину або яблука. Залежить від сезону.

Поки виробництво призупинено, співробітникам запропонували збирати врожай яблук, полуниці та лохини в радгоспі за 100 кілометрів від Калінінграда. Збирати ягоди потрібно з 4 години ранку до 12 години дня. За кілограм полуниці пропонують 25 рублів, лохини - 45-50 рублів.

Не радгоспами єдиними, назад у СРСР скоро росіяни зможуть потрапити ще й з вітерцем. Міністр промисловості та торгівлі РФ денис мантуров пропонує відродити автомобілі "Волга" та "Побєда". Коли саме старі-нові машини з'являться на російських дорогах - невідомо. Оскільки, навіть відновити виробництво новішої моделі такої, як Lada Granta без подушок безпеки не вдалося. За три тижні завод АвтоВаз тричі запускав конвеєр лише для того, щоб знову його зупинити.