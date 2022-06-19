Після ракетного удару під Дніпром вибухнув резервуар з паливом: є жертви [ Редагувати ]
У Новомосковському районі Дніпропетровської області на місці ракетної атаки вибухнув резервуар з паливом. Загинув рятувальник. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.
Щойно вибухнув резервуар з паливом у Новомосковському районі. Там рятувальники 14-ту годину борються з пожежею, яку спричинила ракетна ворожа атака. Один рятувальник загинув, двоє з опіками ушпиталені.
Постраждали 13 людей.
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