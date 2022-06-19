росіяни намагаються наблизитися до Харкова, щоб зробити його прифронтовим - МВС [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Харків сильно постраждав від обстрілів російських окупантів, ворог продовжує свої атаки. російські окупанти мріють втримати напрямок та продовжувати активні бойові дії.
Про це повідомляєрадник голови МВС України Вадим Денисенко в ефірі національного телемарафону.
"Складна ситуація на півночі Харківської області. Росіяни намагаються наблизитись до Харкова, знову перетворювати його на прифронтове місто та здійснювати обстріли цивільної інфраструктури та населення", - розповів Денисенко.
Він дадав. що ситуація на фронті дуже складна, особливо на Сєвєродонецькому напрямку.
За його словами, ЗСУ вдається контролювати оборону на всіх напрямках та не давати ворогу просуватися. Зараз можна стверджувати те, що ворог не має успіху на жодному з пріоритетних для нього напрямків.
Уночі росіяни вже вкотре намагалися вийти на трасу Бахмут - Лисичанськ, але ЗСУ вдалося відбити ворожу атаку. У самому Сєвєродонецьку у росіян особливих проривів також немає.
по темі
На Слобожанському напрямку ворог продовжує обстріли підрозділів
На сході України загинув засновник і багаторічний керівник "Легіону Свободи", командир батальйону "Карпатська Січ" (49-ий окремий стрілецький батальйон ЗСУ) Олег Куцин "Кум"
За минулу добу окупаційні війська втратили 250 осіб з особового складу
Кремль перекидає туди танки, бронетранспортери, інженерну техніку. Це дані української розвідки. Захопити ці міста окупанти не полишають спроб вже кілька місяців, але безрезультатно. Всі їхні зусілля розбиваються об українську оборону.
Місцева рада закликає людей не ігнорувати повітряні тривоги і ховатися в бомбосховищах. Світлана Шекера проінспектувала укриття. Що побачила там? Дивіться.