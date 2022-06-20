У понеділок, 20 червня, у Києві відновили автомобільний рух по мостах Метро і Патона. Про це у Telegram-каналі повідомляє мер столиці Віталій Кличко.

Так, у Києві відсьогодні автомобільне сполучення між лівим і правим берегами здійснюється по:

Дарницькому мосту;

Північному мосту;

Південному мосту;

мосту Метро;

мосту Патона.

Стосовно роботи громадського транспорту з урахуванням відновлення руху по мостах буде повідомлено додатково.

Закликаю водіїв дотримуватися ПДР, швидкісний режим, а також віддавати перевагу каретам швидкої, авто поліції, рятувальникам і автомобілям з гуманітарним вантажем.

Як відомо, через кілька днів після повномасштабного вторгнення росії в Україну влада Києва закрила всі автомости через Дніпро. Переправи були взяті під контроль Нацгвардії. Пізніше в столиці частково відновили рух через кілька мостів.