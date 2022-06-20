У Києві запрацювали усі мости [ Редагувати ]
У понеділок, 20 червня, у Києві відновили автомобільний рух по мостах Метро і Патона. Про це у Telegram-каналі повідомляє мер столиці Віталій Кличко.
Так, у Києві відсьогодні автомобільне сполучення між лівим і правим берегами здійснюється по:
- Дарницькому мосту;
- Північному мосту;
- Південному мосту;
- мосту Метро;
- мосту Патона.
Стосовно роботи громадського транспорту з урахуванням відновлення руху по мостах буде повідомлено додатково.
Закликаю водіїв дотримуватися ПДР, швидкісний режим, а також віддавати перевагу каретам швидкої, авто поліції, рятувальникам і автомобілям з гуманітарним вантажем.
Як відомо, через кілька днів після повномасштабного вторгнення росії в Україну влада Києва закрила всі автомости через Дніпро. Переправи були взяті під контроль Нацгвардії. Пізніше в столиці частково відновили рух через кілька мостів.
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