Зеленський запропонував прийняти Україну до "Тримор'я" [ Редагувати ]
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Україна повинна приєднатися до європейської "Ініціативи трьох морів", щоб посилити регіональне співробітництво в різних сферах.
Про це заявив президент Володимир Зеленський на саміті "Тримор'я".
"Почну з того, що ми пропонуємо. По-перше, Україна повинна бути учасницею "Ініціативи трьох морів". Це неправильно, що наша країна опинилася за межами цієї прекрасної ініціативи. Ми повинні знайти формат, в якому змогли б знайти приєднання. Достатньо лише одного погляду на географічну карту нашого регіону, щоб зрозуміти, що тільки з Україною всі наші країни можуть реалізувати весь свій потенціал", - зазначив він.
Крім того, Зеленський запропонував посилити трактування співпраці в рамках "Тримор'я". За його словами, спільна робота в області безпеки і логістики могла б зробити країни "Тримор'я" ефективним тилом з урахуванням війни в Україні.
Він також зазначив, що Україна готова грати роль логістичного центру між країнами Північної та Південної Європи.
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