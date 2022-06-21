У вівторок, 21 червня, у парламент внесли кандидатуру на посаду уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Про це повідомляє голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook.

Кандидатом на посаду став народний депутат Дмитро Лубінець.

Відповідно до вимог законодавства, вніс пропозицію щодо кандидатури народного депутата України Лубінця Дмитра Валерійовича на посаду Уповноваженого Верховної ради України з прав людини.

У 2019 році Дмитро Лубінець був обраний до Верховної ради 9 скликання як безпартійний самовисуванець за 60 округом (Донецька область). Член депутатської групи "За майбутнє".

Голова Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.