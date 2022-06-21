Батьки моряків крейсера "москва" розповідають, що їх дітей знову хочуть відправити на війну проти України. Про це повідомляє "Новая газета. Европа".

На даний момент сстроковики перебувають на сторожовому кораблі "Ладний", який не дуже придатний для походів. Посилаючись на звернення батьків моряків до "військової прокуратури" Севастополя, до Комітету солдатських матерів та до уповноваженого з прав людини, ті скаржаться, що моряків хочуть 30 червня знову залучити до участі в так званій "спецоперації".

У зверненні також йдеться, що зараз на "Ладному" утримують 49 строковиків з крейсера і багато хто з них не хочуть знову брати участь у військових діях. При цьому сам сторожовий корабель, вказують автори звернення, перебуває в експлуатації понад 30 років та потребує ремонту.

Батьки строковиків вимагають не відправляти їхніх синів, яких після потоплення крейсера обіцяли перевести на сушу, знову до зони бойових дій.

Батьки окупантів пишуть: