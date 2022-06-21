Населені пункти Дергачівської громади Харківської області перебувають під постійними артилерійськими обстрілами. Однак сирени не можуть попередити жителів про можливі атаки, через пошкодження ворогом систем оповіщення. Про це повідомляється на офіційному сайті громади.

Механізм роботи систем оповіщення в Дергачах передбачає дистанційну подачу сигналу з Харкова через оптичний кабель на місцеві гучномовці. Ще у березні подача відповідного сигналу унеможливилася через пошкодження окупантами оптичного кабелю на ділянці між Харковом та Дергачами.

Визначення місця пошкодження є дуже складним завданням через відсутність поверхневих ознак місця аварії. Також бомбами окупантів було зруйновано декілька міських тягових підстанцій, які живлять гучномовці електрикою.

Так, якщо навіть усі системи оповіщення почнуть працювати, вони будуть спрацьовувати лише на загрози ракетних ударів по будь-якому місцю Харківської області (не тільки Дергачівської громади). На бомбардування зі ствольної артилерії та РСЗВ населених пунктів вказаної громади системи оповіщення заздалегідь зреагувати не зможуть.

Попередження про небезпеку

У зв'язку з чим, до місцевих жителів звертаються з попередженням про небезпеку перебування на території громади.