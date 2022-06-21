"Штрафи та ядерний тероризм": українців попередили про вірусні листи [ Редагувати ]
Українців попереджають про нові кібератаки. Хакери розсилають листи нібито від імені "податкової" та про "загрозу ядерного тероризму"
Про це повідомляє в Telegram-каналі Держспецзв'язку.
"Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про нову кібератаку на об’єкти критичної інфраструктури України", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, фахівці виявили розсилання електронних листів начебто від імені "Державної податкової служби України" з темою "Повідомлення про несплату податку".
У відомстві попереджають, що у листах міститься архів "НакладенняШтрафнихСанкцiй. zip" з однойменним docx-документом і його відкриття призведе до завантаження шкідливої програми Cobalt Strike Beacon.
Також ще одна кібератака здійснювалася за допомогою розсилання вірусного документу з назвою "Nuclear Terrorism A Very Real Threat.rtf", відкриття якого призводить до завантаження та запуску шкідливої програми CredoMap.
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