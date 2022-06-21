Росіяни обстріляли з "Ураганів" село під Кривим Рогом [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Російські військові обстріляли село Шестерня Криворізького району за допомогою РСЗВ "Ураган". Окупанти використовували касетні снаряди.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram.
"Поцілили у житлові будинки, на даху одного з яких після обстрілу виявлено касетний боєприпас. Точна кількість пошкоджених домоволодінь наразі встановлюється", - написав Лукашук.
За його словами, під час обстрілу біля села спалахнула пожежа. Станом на 20:00 рятувальники ліквідували полум'я.
по темі
В Маріуполі окупанти вирішили зайнятися розмінуванням території заводу "Азовсталь"
Росія нервово реагує на "активність" України, тому збільшила обстріли і пішла на загострення
Внаслідок ракетного удару по Одесі у понеділок, 20 червня, сталася пожежа логістичного продовольчого складу
Війна сильно впливає на молоді покоління, які зіткнулися зі звірствами росіян. І це свідчить про те, що примирення з рф не відбудеться ще довго.
Окупанти хочуть якнайшвидше втекти з війни в Україні та повернутися в росію. Проте їх батьки не зовсім раді таким рішенням синів та відмовляють їх