Росіяни обстріляли з "Ураганів" село під Кривим Рогом Джерело: Слово і Діло

Російські військові обстріляли село Шестерня Криворізького району за допомогою РСЗВ "Ураган". Окупанти використовували касетні снаряди.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram.

"Поцілили у житлові будинки, на даху одного з яких після обстрілу виявлено касетний боєприпас. Точна кількість пошкоджених домоволодінь наразі встановлюється", - написав Лукашук.

За його словами, під час обстрілу біля села спалахнула пожежа. Станом на 20:00 рятувальники ліквідували полум'я.