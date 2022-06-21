Грузія - це Європа. У Тбілісі тисячі людей вийшли маршем на підтримку європейської інтеграції. Вже у п'ятницю очікується рішення ЄС щодо того, отримає Грузія, разом із Україною та Молдовою, статус кандидата - чи ні. Наразі прогрес Грузії вважається найбільш сумнівним з цієї трійки країн. Докладніше розповість наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька.

"Ода до радості" - гімн Євросоюзу - знову і знову лунає середмістям Тбілісі. Цю акцію назвали "Додому, в Європу". На неї вийшли тисячі людей із прапорами Грузії, ЄС та України.

Софіко Гелашвілі, студентка, учасниця акції протесту:

Ця акція - це демонстрація нашої єдності та сили. Ми хочемо продемонструвати наше спільне переконання і сказати тут сьогодні, що ми - частина європейської сім'ї.

Акцію організував громадянський рух "Ганьба". І зібралися на неї люди, яких обурює саботаж владою європейського майбутнього країни. Адже найвірогідніше, що цього тижня Тбілісі не отримає такий довгоочікуваний статус кандидата ЄС. Хоча у 2014-му, коли Грузія, Україна та Молдова одержали європейську перспективу, саме ця країна вважалася найближчою до членства.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Грузія має такі ж прагнення і потенціал, як Україна та Молдова. Зокрема, її сильний бік, це - ринкова орієнтація економіки, з потужним приватним сектором. Для досягнення успіху країна має об'єднатися політично, щоб скласти чіткий шлях до структурних реформ і Європейського Союзу. Шлях, який конкретно визначає необхідні реформи, залучає громадянське суспільство та отримує користь від широкої політичної підтримки.

За економічними реформами Грузія давно обійшла Україну, Молдову та інші країни-кандидати в ЄС. Питання залишаються щодо демократії. Зокрема, два тижні тому Європарламент схвалив резолюцію щодо "Порушення свободи ЗМІ та безпеки журналістів у Грузії" і закликав звільнити з-за грат гендиректора опозиційного телеканалу "Мтаварі", а також відправити на лікування закордон ув'язненого екс-президента Міхаела Саакашвілі.

Вимагає Європарламент і запровадити персональні санкції проти засновника "Грузинської мрії" Бідзини Іванішвілі. Бо хоча він не обіймає офіційних посад, Брюссель занепокоєний його впливом на політику країни та зв'язками із Москвою. Іванішвілі має громадянство РФ, свої статки заробив у Росії і досі може там мати бізнес-інтереси. До речі, Грузія - одна із небагатьох країн Європи, яка не долучилася до жодних санкцій ЄС після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Сергій Капанадзе, колишній заступник міністра закордонних справ Грузії:

Цим урядом і цією країною керує олігарх. Це пан Іванішвілі, статки якого становлять приблизно третину ВВП країни. І не випадково, у висновку Єврокомісії, згадують слово «деолігархізація». Тому що ця особа усіма способами тримається за владу і хоче зберегти її будь-якою ціною. Він хоче знищити вільні ЗМІ, заарештувати опозицію. Усе це не по-європейськи. Отже, це його влада - проти обраного народом європейського майбутнього.

Згідно з останнім опитуванням, понад 80% грузинів підтримує вступ до ЄС.

Маіко Кікіа, учасниця акції протесту:

Ми не хочемо бути рабами олігарха. Жоден олігарх у жодній країні не зробив нічого доброго для країни. Ми хочемо приєднатися до Європи заради майбутнього наших дітей.

Офіційно, і президентка Грузії, і прем'єр - виступають за кандидатство в ЄС. Глава уряду Іраклій Гарібашвілі обіцяє зробити все можливе для приєднання до європейської родини. Але водночас усі досягнення країни на шляху до євроінтеграції він приписує засновникові керівної партії, олігархові Бідзині Іванішвілі.

Наступну акцію у Тбілісі планують на п'ятницю. Саме тоді європейські лідери мають остаточно ухвалити рішення щодо надання статусу кандидатів трьом країнам. І навряд чи мітинг буде святковим, бо найімовірніше, лідери ЄС дослухаються до рекомендації Єврокомісії. Тож цього разу кандидатство Грузії не світить.