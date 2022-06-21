Західні партнери повинні усвідомлювати, що поступки російському президенту володимиру путіну по Україні лише призведуть до катастрофи.

Зокрема, видання наводить слова офіційного представника уряду Британії, який процитував заяву прем'єра Бориса Джонсона британському кабінету міністрів.

"Ми не повинні дозволяти нікому вважати, що поступки (російському президенту, - ред.) путіну приведуть до чого-небудь, крім катастрофи. Оскільки це може бути сприйнято як нагорода за необгрунтовану агресію і підбадьорить не тільки росію, але й і її союзників, що вплине на безпеку Великобританії і нашу економіку", - цитує він британського прем'єра.