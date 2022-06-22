У Києві встановили бронзову мініскульптуру, присвячену "Привиду Києва". Це збірний образ бійців 40-ї бригади тактичної авіації, які боронять небо над столицею та Київською областю.

Про це повідомила авторка проєкту "Шукай!" Юлія Бевзенко.

Скульптура розташована за адресою вул. Богдана Хмельницького, 56А. Прикмета скульптури: "Мене торкнись – перемогу наблизь", розповіла Бевзенко.

За словами жінки, ідея зробити таку скульптуру виникла в перші дні повномасштабного вторгнення росії, коли з'явилася інформація нібито про українського військового льотчика-аса.

"Це такий важливий образ для нас, українців. Він дає надію і почуття захищеності, адже над нашими головами є сміливі і такі вправні воїни", - пояснила Бевзенко.

Працювала над мініатюрою скульпторка із Хмельницького Анна Роздоронюк. Гроші на втілення ідеї надав меценат Антон Босенко.

Поряд із Привидом Києва також встановлені мініскульптурки Серце Амосова, Київський велосипедист, Негайна допомога, Гелікоптер Сікорського, Золоті ворота і Київський комп’ютер. Загалом у столиці вже встановлені 37 бронзових мініскульптурок проєкту "Шукай!".