І ще про санкції проти росії. За чотири місяці війни Євросоюз запровадив шість пакетів обмежень. І на черзі - сьомий. Які персони та галузі економіки вже покарані? І коли чекати на найболючішу санкцію - газове ембарго? Всі подробиці - далі.

Вже кілька місяців керівник російської державної компанії «Роснєфть» Ігор Сєчін живе без «кохання». Його яхтою «Amore Vero» - у перекладі з італійської «Справжнє кохання» - натомість милуються жителі й гості Лазурового узбережжя. Судно, вартістю 200 мільйонів євро, ще на початку березня заарештувала французька поліція, щойно близький соратник і друг путіна Сєчін потрапив у чорні списки ЄС. А це вже улов іспанських правоохоронців - суперяхта «Valeriе», що належить колишньому офіцерові КДБ, а нині керівнику компанії «Ростех» Сергію Чемезову. Під санкціями ЄС - цей ще один близький друг путіна - ще з 2014 року. Утім, до його майна руки в європейців дійшли тільки зараз.

Цей перелік можна продовжувати ще довго. Яхти, приватні джети, розкішні вілли та шедеври мистецтва. Через війну, яку путін розв'язав проти України, його багаті друзі та «гаманці» втрачають майно, нажите "непосильною" працею. Представники Єврокомісії підрахували - країни ЄС вже заарештували активи російських олігархів на суму 12 з половиною мільярдів євро.

Та що там олігархи! Хвилюватися варто всім росіянам, які стали фігурантами європейських санкційних списків. Адже рано чи пізно їхнє майно закордоном знайдуть та заарештують. Навіть, якщо йдеться не про мільйони, а тисячі євро. От, наприклад, лише напередодні німецька поліція заарештувала три квартири, які належать підсанкційному депутатові держдуми росії та його дружині. І банківський рахунок, на який подружжя отримувало плату за оренду одного з помешкань - 3 з половиною тисячі євро на місяць. Прізвище законотворця німці не називають, але за даними російських ЗМІ, без квартир залишився представник комуністичної партії.

Анна Ляйдінг, представниця прокуратури Мюнхена:

Наскільки мені відомо, це перший випадок конфіскації саме нерухомого майна підсанкційних персон на території Німеччини. Тепер вони не матимуть доступу до своєї нерухомості і не зможуть отримувати економічну вигоду.

І це лише початок. Вже незабаром у Німеччині створять національний реєстр - у нього вноситимуть усі активи, які підпадають під санкції або мають незрозуміле, підозріле походження. А ще запрацює спеціальна гаряча лінія - для викривачів, що зможуть надати компетентним органам інформацію про спроби обійти санкції.

Здається, так швидко і одностайно, як після нападу росії на Україну, європейці санкцій ще не затверджували. За перші 100 днів війни - у Брюсселі ухвалили 6 пакетів обмежень. На черзі - черговий, сьомий чорний список.

Почнемо із санкцій персональних. Під ними - одна тисяча 158 росіян - президент путін, міністр закордонних справ лавров та оборони - шойгу, прем'єр мішустін, активний користувач твіттера дмитро мєдвєдєв і усі депутати держдуми, які просили президента визнати так звані ДНР та ЛНР. У цьому ж списку - олігархи, тісно пов'язані з кремлем, головні пропагандисти країни соловйов та сімоньян. І родичі та близькі люди російської політичної верхівки - від дітей речника кремля від різних шлюбів до доньок путіна та його імовірної коханки гімнастки аліни кабаєвої.

Крім фізичних осіб, під санкції потрапили й юридичні. Євросоюз відключив від системи SWIFT ключові російські банки, заборонив мовлення пропагандистських ЗМІ, закрив росії доступ до передових технологій і заборонив російським літакам залітати у повітряний простір ЄС.

Утім, найболючішими для росії є санкції в енергетичному секторі. Тут ЄС, хоч і зі скрипом, але теж рухається вперед. Вже вдалося запровадити ембарго на імпорт російського вугілля та сирої нафти, яка надходить до Євросоюзу морем. Для чорного золота, яке прокачують трубопроводом «Дружба» поки зробили виняток. Щоб подолати вето Угорщини.

Урсула фон дер Ляйєн, очільниця Єврокомісії:

Ми почали з вугілля. А сьогодні вночі ми домовилися заборонити де факто 90% імпорту російської нафти до Європейського Союзу до кінця року.

А що з газом? Адже на експорті блакитного палива до Європи росія і досі заробляє сотні мільйонів євро щодня. Ембарго обговорюють, але запроваджувати офіційно нині не планують. Принаймні, у сьомому пакеті санкцій, який нині готують і розробляють, згадки про заборону на імпорт газу поки немає.