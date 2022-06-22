Чи скасують комендантську годину у Києві [ Редагувати ]
У Києві не будуть скасовувати комендантську годину. Про це повідомляє командувач угруповання сил і засобів оборони Києва Олександр Павлюк в інтерв'ю "Укрінформу."
Вона триватиме з 23:00 до 05:00, вона залишатиметься задля безпеки громадян та сприяння виконанню завдань ЗСУ.
В Україні комендантська година діє майже в усіх регіонах, зокрема і на Київщині.
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