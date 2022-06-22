Німеччина та Захід мають бути готові до тривалої війни з росією та затяжного відновлення України. Для ФРН важливо дотримуватися курсу на підтримку України доти, доки путін не визнає "колосальну помилку".

Про це повідомляє канцлер ФРН Олаф Шольц під час брифінгу у середу, 22 червня.

"Тим важливіше, щоб ми залишалися на правильному шляху: з нашими санкціями, із скоординованими на міжнародному рівні постачанням зброї, з нашою фінансовою підтримкою України", - попередив він.