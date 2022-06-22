Німеччина готова до тривалої війни в Україні - Шольц [ Редагувати ]
Німеччина та Захід мають бути готові до тривалої війни з росією та затяжного відновлення України. Для ФРН важливо дотримуватися курсу на підтримку України доти, доки путін не визнає "колосальну помилку".
Про це повідомляє канцлер ФРН Олаф Шольц під час брифінгу у середу, 22 червня.
"Тим важливіше, щоб ми залишалися на правильному шляху: з нашими санкціями, із скоординованими на міжнародному рівні постачанням зброї, з нашою фінансовою підтримкою України", - попередив він.
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Свої ідеї Шольц хоче обговорити з іншими лідерами ЄС. На саміті, який запланований на другу половину цього тижня. У четвер та п'ятницю лідери країн Євросоюзу зберуться у Брюсселі.
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