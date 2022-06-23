Зникли вода і електрика: окупанти вдарили по Криворізькому району [ Редагувати ]
За минулу ніч війська рф шість разів вдарили по Криворізькому району. Частина снарядів потрапили в житлові квартали Апостолового, в результаті обстрілу поранено дві людини.
Про це повідомляє в Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Також зафіксовано руйнування житла, місто частково залишилося без електрики і води. Після артудару на вулицях і у дворах залишилися касетні боєприпаси. Рятувальники відвели людей в безпечні місця, в цей час працюють піротехніки. До ранку вже виявлено 16 касетних елементів.
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