Вступ України до ЄС: Європарламент ухвалив резолюцію про статус кандидата [ Редагувати ]
У четвер, 23 червня, Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу. Про це повідомляє депутат Європарламенту Володимир Більчик в Twitter.
Європарламент переважною більшістю голосів приймає резолюцію про кандидатський статус України, Молдови та Грузії: підсумки голосування говорять самі за себе. Чіткий сигнал підтримки статусу кандидата для України і Молдови напередодні сьогоднішнього засідання ЄС.
Резолюцію підтримали 529 євродепутатів, проти - 45, утрималися - 14.
The @Europarl_EN overwhelmingly adopts its Resolution on Candidate status of Ukraine, the Republic of Moldova and Georgia: the outcome of the vote speaks for itself.— Vladimír Bilčík MEP (@VladoBilcik) June 23, 2022
Clear signal of support to candidacy status for Ukraine & Moldova ahead of today’s EUCO. pic.twitter.com/8Z0G2gR8NZ
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