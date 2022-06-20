Верещук закликала мешканців Херсонщини терміново виїжджати [ Редагувати ]
Жителям окупованої Херсонщини потрібно терміново виїжджати з області шляхами, які дозволяють росіяни, зокрема через окупований Крим. З таким закликом виступила віцепрем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, повідомляє Укрінформ.
Вона заявила, що жителі Херсонщини, особливо ті, в яких є діти, не повинні відмовлятися від можливостей для виїзду, які їм надають окупанти, бо це дозволить пришвидшити деокупацію області українською армією.
Виїдьте, будь ласка, бо наша армія обов’язково деокуповуватиме ці землі. Наша воля це робити є непохитною. І дуже-дуже важко потім буде відкрити гуманітарний коридор, коли там будуть діти… Ми знатимемо, що там діти, і ми будемо безсилі, і цього дуже не хочеться. Повірте, деокупація буде дуже швидко. Контрнаступ обов’язково буде.
Віцепрем'єрка закликала людей скористатися для виїзду тимчасово окупованим Кримом, виданими для цього окупантами "фейковими" документами і запевнила, що українська влада за це не каратиме.
Вони не порушать закон, якщо виїдуть через тимчасово окупований Крим. Ми знаємо, що це на сьогодні - ледь не єдиний гуманітарний коридор, якщо його так можна назвати, і яким можна виїхати. Отже, якщо є можливість, виїдьте, особливо, з дітками.
Як тільки ви потрапите на територію третіх країн - Європейського Союзу чи ще когось - зверніться в будь-яке консульство або знайдіть можливість зателефонувати до нас. Навіть без жодних документів вас впустять всі країни. Як буде потрібно, ми виготовимо документи, передамо в консульство, де ви будете знаходитись.
Раніше очільник Херсонської ОВА Геннадій Лагута повідомив, що на окупованій території області залишається 450-500 тисяч жителів.
Наразі залишити окуповану Херсонщину можна двома способами: виїхати в тимчасово окупований Крим або через окуповані Мелітополь-Василівка в сторону Запоріжжя.
Нагадаємо, що раніше голова Херсонської облради Олександр Самойленко закликав жителів Херсонщини виїхати з області, у тому числі через Крим, щоб полегшити роботу ЗСУ при звільненні територій.
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