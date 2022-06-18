У росії відреагували на заяву Арахамії про можливе відновлення переговорів [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Переговори України з росією можуть і не відбутися. Оскільки в Москві припускають, що нібито може не бути "про що і з ким говорити".
Про це повідомляє у Telegram заступник голови Ради безпеки рф Дмитро Медведєв.
"Головний переговорник від України вважає за можливе відновлення переговорів з Росією з кінця серпня. Можна і так. Питання в тому, чи буде про що і з ким говорити", - написав Медведєв.
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