Переговори України з росією можуть і не відбутися. Оскільки в Москві припускають, що нібито може не бути "про що і з ким говорити".

Про це повідомляє у Telegram заступник голови Ради безпеки рф Дмитро Медведєв.

"Головний переговорник від України вважає за можливе відновлення переговорів з Росією з кінця серпня. Можна і так. Питання в тому, чи буде про що і з ким говорити", - написав Медведєв.