Наразі Україна не має можливості розпочати мирні переговори. російське керівництво не хоче вести діалог і не готове до нього.

Про це під час прес-конференції у Києві заявив президент України Володимир Зеленський.

"росія не хоче миру, вона не хоче нічого, окрім війни. Країна-агресор має зрозуміти, що "миру немає альтернативи", - заявив Зеленський.

За його словами, зараз головна мета російського керівництва полягає в тому, щоб зламати Україну та Європу загалом. Тому розпочати переговори зараз неможливо.

"Я не впевнений, що сьогодні є можливість, що президент росії щось чує. Я не впевнений, що на сьогодні є лідери у світі, які поодинці можуть змусити росію припинити війну. Але на неї можна вплинути колективними зусиллями", - наголосив президент.