В окупованому Алчевську російська система ППО погано спрацювала на помічену в небі загрозу. Ракета впала за кілька метрів від місця запуску. Про це повідомляє InformNapalm.

На опублікованих відео видно, як російські війська запускають ракету в повітря, щоб перехопити ворожий "приліт", але буквально через хвилину ракета падає туди ж, звідки запускалася.

У небі, за лічені секунди до того, як ракета повернулася на позиції окупантів, утворився яскравий спалах.

В результаті падіння - неподалік від житлових будинків - сталася пожежа.