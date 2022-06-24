Окупанти випадково вдарили ракетою по своїх же (відео) [ Редагувати ]
В окупованому Алчевську російська система ППО погано спрацювала на помічену в небі загрозу. Ракета впала за кілька метрів від місця запуску. Про це повідомляє InformNapalm.
На опублікованих відео видно, як російські війська запускають ракету в повітря, щоб перехопити ворожий "приліт", але буквально через хвилину ракета падає туди ж, звідки запускалася.
У небі, за лічені секунди до того, як ракета повернулася на позиції окупантів, утворився яскравий спалах.
В результаті падіння - неподалік від житлових будинків - сталася пожежа.
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