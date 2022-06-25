Росіяни завдали ракетних ударів по Десні та Житомирській області [ Редагувати ]
Росія завдала ракетного удару по селищу Десна в Чернігівській області, де діє 169-й навчальний центр імені князя Ярослава Мудрого Сухопутних військ ЗСУ. Про це повідомляє голова Чернігівської ОВВА В'ячеслав Чаус в Telegram.
Чаус закликав не публікувати фото і відео "прильотів".
"Чернігівщина. 25 червня. Селище Десна піддалося черговому ракетному обстрілу. Подробиці з часом", - повідомив він.
Військова частина займає більшу частину території селища.
Telegram-канал Білоруський OSINT-групи пише, що російські бомбардувальники нібито злітали половину ночі з аеродромів рф, входили в повітряний простір рб, підлітали близько до кордону України, пускали ракети "з боку Наровлі", і йшли назад в росію.
Житомирська військова адміністрація написавши, що в області "чутні вибухи".
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