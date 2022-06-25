Росія випустила понад 40 ракет по Україні з білорусі [ Редагувати ]
Російська авіація сьогодні вранці, 25 червня завдала 44 ракетних ударів по двох областях України. Зокрема, під атакою опинилися Житомирська та Чернігівська області.
За інформацією моніторингової групи "Беларускі Гаюн" масований удар по Україні цього ранку авіація росії завдала з території Білорусі.
За їхніми даними, бомбардувальники вилетіли з аеродромів росії, влетіли в повітряний простір білорусі, підлетіли до кордону з Україною та запустили ракети.
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