Минулої доби активність ворожої авіації довкола українських кордонів не знижувалась. Застосування бойової авіації здебільшого здійснюється дистанційно, без входження в зону ураження української протиповітряної оборони. Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.



Ворог завдає ракетних ударів про території України ракетами різного класу – повітряного, морського та наземного базування.



Окупанти продовжують вести повітряну розвідку за допомогою безпілотників різних типів по всій лінії фронту, а також і всередині країни. Один із цих БпЛА оперативно-тактичного рівня 24 червня збито зенітним-ракетним підрозділом Повітряних Сил на Київщині.



"Очевидно окупанти вивчають готовність нашої оборони, уразливі місця критичних об’єктів інфраструктури, логістику та маршрути постачання західного озброєння", – ідеться у повідомленні українських повітряних сил.



Авіація Повітряних Сил щодня мінусує техніку та особовий склад окупантів. 24 червня штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали кількох авіаударів на Ізюмському напрямку – знищили вісім бойових машин піхоти, живу силу ворога. А на південних рубежах ударна авіація Повітряних Сил уразила черговий склад боєприпасів російських окупантів.



Тим часом протиповітряна оборона Десантно-штурмових військ 24 червня відмінусовує ще один російський штурмовик Су-25.