Розвідував цілі ракетних ударів рф: ЗСУ збили безпілотник [ Редагувати ]
У суботу, 25 червня, українські захисники збили російський безпілотник типу "Орлан-10". Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.
Ворожий літальний апарат розвідував об'єкти по яких ворог завдав масованих ракетних атак.
Вранці 25 червня військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу Повітряне командування "Центр" збили черговий ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10". Ворожий БПЛА здійснював дорозвідку об'єктів, по яких рашисти завдавали ракетних ударів.
Аналогічний БПЛА був уражений і у п'ятницю, 24 червня.
по темі
Підрозділ радіоелектронної боротьби Десантно-штурмових військ ЗС України "приземлив" чергову пташку російських окупантів
Литва передасть Україні 110 антидронових рушниць вартістю 1,5 млн євро. Система виробляється литовською компанією NT Service, вона важить 5,5 кг і може збивати дрони на відстані 3-5 км
За минулу добу, 24 червня, українські військові ліквідували 100 окупантів
Збройні сили України завдали п'ять авіаударів на південному напрямку
Збройним силам України доведеться відійти від Сєвєродонецька