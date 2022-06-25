Перелік громад в зоні бойових дій оновлено: хто може отримати виплати [ Редагувати ]
Мінреінтеграції оновило перелік територіальних громад, розташованих у районах, проведення воєнних дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 22 червня. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Внутрішні переселенці з цих громад мають право на виплати 2000-3000 гривень.
Громади в переліку
Загалом до переліку ввійшли 8 областей. Це територіальні громади:
- Донецької (66),
- Харківської (51),
- Дніпропетровської (7),
- Луганської (37),
- Запорізької (52),
- Херсонської (49),
- Миколаївської (24),
- Сумської (18) областей.
Загалом у переліку наразі 304 громади.
Критерії для громад
Перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.
Є три критерії, на які при цьому спираються:
- території, що є тимчасово окупованими;
- території, що перебувають в оточенні (блокуванні);
- території, на яких тривають активні бойові дії.
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