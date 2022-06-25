Мінреінтеграції оновило перелік територіальних громад, розташованих у районах, проведення воєнних дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 22 червня. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Внутрішні переселенці з цих громад мають право на виплати 2000-3000 гривень.

Громади в переліку

Загалом до переліку ввійшли 8 областей. Це територіальні громади:

Донецької (66),

Харківської (51),

Дніпропетровської (7),

Луганської (37),

Запорізької (52),

Херсонської (49),

Миколаївської (24),

Сумської (18) областей.

Загалом у переліку наразі 304 громади.

Критерії для громад

Перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Є три критерії, на які при цьому спираються: