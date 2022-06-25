Президент росії володимир путін та президент Білорусії олександр лукашенко проводять переговори у Санкт-Петербурзі.

Лукашенко попросив путіна допомогти з дзеркальною відповіддю на польоти авіації НАТО з ядерною зброєю біля Білорусії. Російський президент відповів, що поки що нема потреби дзеркально відповідати на тренувальні польоти літаків НАТО.

У ході розмови лукашенко попросив путіна допомогти пристосувати білоруські літаки до оснащення ядерними боєзарядами. Президент рф пообіцяв упродовж найближчих місяців передати Мінську ракетні комплекси "Іскандер-М", а також запропонував дообладнати білоруські літаки СУ-25 у росії.

Путін заявив лукашенку, що в Європі американці зберігають 200 ядерних тактичних боєзапасів у 6 країнах-членах НАТО, для їх застосування підготовлено 257 літаків.

Крім того, путін запропонував доручити начальникам Генштабів двох держав і міністерствам оборони опрацювати всі деталі, пов'язані із забезпеченням безпеки Союзної держави.

Лукашенко заявив путіну, що ізоляція Литвою Калінінграда - це фактично оголошення війни.