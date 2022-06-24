Лукашенко прибув з візитом до росії [ Редагувати ]
Джерело: Інтерфакс
Лідер білоруського правлячого режиму олександр лукашенко 24 червня 2022 року прибув з візитом до росії.
Про це повідомляє Telegram-канал "Пул первого".
Повідомляється, що по прильоту він проводить зустріч з губернатором Санкт-Петербурга. Зазначимо, на завтра заплановані переговори лукашенка з російським президентом володимиром путіним.
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