Борис Джонсон має намір використовувати саміти G7 і НАТО, щоб закликати Францію і Німеччину передати більше озброєння Україні і застерегти їх від будь-яких спроб підштовхнути керівництво воюючої країни до укладення поспішної мирної угоди на умовах рф. Про це повідомляє Independent.

Занадто багато країн говорять, що це європейська війна, в якій нема потреби, і тому тиск буде зростати, щоб спонукати - можливо, примусити - українців до поганого миру.

Він також додав, що звернувся до колег по "Великій сімці" і НАТО не закликати українців погоджуватися на поганий мир, на мир, заради якого їм пропонується відмовитися від своєї території в обмін на припинення вогню.